Depremzede öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği

Türk Telekom, Kızılay'ın "100. Yıl Kütüphaneleri" projesi kapsamında, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençler başta olmak üzere deprem bölgesinde öğrencilerin yararlanması için teknoloji ve eğitim desteği sunmaya başladı. Türk Telekom, Kızılay tarafından ilki Hatay'da hayata geçirilen projeye, iştiraki olan eğitim teknolojileri şirketi Sebit ile teknoloji ve eğitim desteği sunacak.

Şubat ayından başlayarak yakın süreçte Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye olmak üzere, depremden etkilenen tüm illerde hayata geçecek proje kapsamındaki sınıflarda, tüm ortaokul ve lise öğrencileri ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü sorular ile LGS ve YKS’ye hazırlanabilecek. Yapay zekâ teknolojisiyle sınavlara hazırlanmada kişiye özel akıllı çalışma programları sunan Sebit ürünleri Vitamin LGS ve Raunt ile öğrencilerin ders ve sınav başarıları artırılarak hedeflerine ulaşabilmeleri amaçlanıyor.

Projenin tanıtımı için Hatay'da düzenlenen etkinliğe katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesinde öğrenimini sürdüren 1,5 milyon çocuk olduğunu söyledi. Öğrencilere uygun bir ders çalışma ortamı sağlamak için bu kütüphaneleri açtıklarını dile getiren Yılmaz, “100. Yıl Kütüphaneleri’nin duyurusunu yaptığımızda tüm Türkiye'ye bir çağrı yapmıştık.

Bu çağrımıza cevap veren Türk Telekom ile iş birliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza güzel şartlara sahip çalışma ortamları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. En önemlisi kütüphanelerimizde 44 kişinin oturup çalışabileceği şekilde sessiz çalışma ortamları, ders çalışma kaynakları, bilgisayar, yazıcılar, kaynak araştırması yapabilecekleri imkânları var” dedi.

"Herkes için erişilebilir teknoloji"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da "Türkiye'ye değer" projeler üreterek, herkesin erişebileceği teknoloji için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Bölgede, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Sebit’in dijital ve basılı eğitim çözümleri ile sınavlarına hazırlıklarını sürdürebiliyor. İlki Hatay’da başlatılan projenin hayata geçeceği her ilde desteğimizi hem güçlü internet altyapımız ile hem de öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik donanım ve eğitim materyalleri ile sürdüreceğiz” diye konuştu.