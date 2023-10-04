Depremzedelere yıl sonuna kadar 41 bin konut teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde inşası devam eden 200 bin konuttan, tamamlanma aşamasına gelen 41 bin konut ve 4 bin 807 köy evinin yıl sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde inşasına başlanılan afet konutları hızla tamamlanıyor.

Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslim sürelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremin ardından 8 ay geride kalırken, bölgeyi ayağa kaldırmak ve vatandaşlarımızı güvenli evlerine kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız, TOKİ ve Emlak Konutumuz ile birlikte deprem bölgesinde yapacağımız 200 bin konutun inşa çalışmalarına devam ediyoruz. Toplamda 850 bin bağımsız bölüm, yani konut, iş yeri, depo ve ahır yapacağız." ifadelerini kullandı.

"En kısa zamanda şehirlerimizdeki hayatı normalleştirmeyi hedefliyoruz"

Özhaseki, Hatay'da 45 bin 186, Adıyaman'da 41 bin 292, Kahramanmaraş'ta 39 bin 121, Gaziantep'te 24 bin 977, Malatya'da 23 bin 861, Diyarbakır'da 6 bin 758, Osmaniye'de 5 bin 501, Şanlıurfa'da 5 bin 653, Adana'da 3 bin 424, Kilis'te 2 bin 340, Elazığ'da 1887 konut ve köy evinin hızla tamamlanmakta olduğunu bildirerek, "Yapımı devam eden konut ve köy evlerinden, 41 bin konut ve 4 bin 807 köy evinde ise inşa süreci tamamlanma aşamasına geldi. Bu konutlarımızı 2023'ün sonuna kadar düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. En kısa zamanda şehirlerimizdeki hayatı normalleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Afet bölgesindeki inşa sürecini hızlandırmak için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yoğun ilgi olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Depremden zarar gören şehirlerimizde güvenli ve hızlı dönüşüm için başlattığımız Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 215 bini aşmış durumda. Zemin etütleri yapılmış noktalarda, dört kırmızı çizgimizden taviz vermeden, her bir safhasını bakanlığımızın denetlediği bir süreç içerisinde Yerinde Dönüşüm Projesini sürdürüyoruz. İnşallah afetten zarar gören şehirlerimizde konutlarımızı en kısa sürede güvenli ve iklim dostu olarak inşa ederek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Bakan Özhaseki, depremin yıkıcı etkilerinin şehir merkezlerini de büyük oranda enkaza çevirdiğini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladılar, inşallah şehir merkezlerini de bakanlık olarak biz yapacağız. Kartpostallara, türkülere, şiirlere konu olan bu şehir merkezleri inşallah yüzlerce yıl yaşayacak ve milletimize hizmet edecek." diye konuştu.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre depremden etkilenen illerde, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için toplam 680 bin konut ve köy evi ile 170 bin iş yeri, depo, ahır yapılarak, hak sahiplerine teslim edilecek.

Bu kapsamda Hatay'da 220 bin 66 konut, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 ticari alan, Kahramanmaraş'ta 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 ticari alan, Malatya'da 77 bin 717 konut, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 ticari alan, Adıyaman'da 41 bin 171 konut, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392 ticari alan, Gaziantep'te 29 bin 315 konut, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 ticari alan, Diyarbakır'da 19 bin 351 konut, 2 bin 361 köy evi, 3 bin 167 ticari alan, Elazığ'da 20 bin 261 konut ve 4 bin 528 ticari alan, Osmaniye'de 13 bin 646 konut, 6 bin 856 köy evi, 3 bin 650 ticari alan, Adana'da 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi, 1744 ticari alan, Şanlıurfa'da 13 bin 782 konut, 3 bin köy evi, 3 bin 641 ticari alan, Kilis'te 733 konut, 2 bin 628 köy evi, 697 ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölüm yapılacak.