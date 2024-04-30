Dervişoğlu: Polemiklerle gündemi meşgul etmenin anlamı yok

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında İYİ Parti'yi ve Dervişoğlu'nu tebrik etmemesinin sebebini "MHP, 'herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz?' suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Açıkça söylüyorum 104 tane siyasi parti var. Her kongreyi tebrik eden olabilir, olmayabilir. Neden tebrik etmediğimi söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz." sözleriyle izah etmişti.

Mazbata töreninde MHP liderinin bu sözleri hatırlatılan Dervişoğlu şunları kaydetti:

"Ben İYİ Parti'ye polemik yapmak için gelmedim. Millete hizmet için geldim. Arayanlar, tebrik edenler, etmeyenler... bunların hepsi ile beraber bir siyaset yolculuğu yürütüyoruz. Böyle polemiklerle gündemi meşgul etmenin de anlamı yok. Benim genel başkanlığım döneminde her şey açık ve şeffaf olacak. Kime ne söyleyeceksem direk söyleyeceğim gizemli ifadeler kullanmayacağım. Şaibeli işler de yapmayacağım.

Orada hainlikle ilgili kritik bir cümle var. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Hayatımın hiç bir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadeler kullanmadım. Üzerimde hakkı ve emeği var.

Türk siyasetinde buralara gelmişsek, bu zaman kadar yapmış olduğumuz yolculukların, tecrübelerin önemli yeri var. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam. Dediği de başım üstüne."