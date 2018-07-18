Destici: Bedellide 15 bin TL adil değil

18 Temmuz 2018

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, bedelli askerlik teklifiyle ilgili, "Herkes için 15 bin TL rakamını adil bulmuyoruz. Burada gelire göre bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Herkesin kendi bütçesine, gelirine göre altından kalkabileceği bir rakamın belirlenmesi lazım." dedi.

Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, partilerinin dokuz yıl sonra yeniden Mecliste olduğuna işaret ederek, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet, minnet ve şükranla andıklarını bildirdi.

Yazıcıoğlu'nun usulü, üslubuyla, yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir siyaset çizgisiyle Meclisteki çalışmalarını ve Meclis dışındaki parti faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Destici, "Bizim önceliğimiz ülkemiz, milletimiz, devletimiz, Türk-İslam coğrafyası, inançlarımız, değerlerimiz, fikirlerimizdir. Bu anlamda olumlu bulduğumuz, ülkenin, milletin lehine gördüğümüz her noktada doğru kimden gelirse gelsin onun yanında dururuz ve yanlışta kimden gelirse gelsin onun yanlış olduğunu açık bir yüreklilikle ifade ederiz." diye konuştu.

"Asker alma sisteminde problem olduğu açıktır"

Bedelli askerlik konusuna değinen Destici, "Biz başından itibaren şunu ifade ettik; ilkesel olarak bedelliye karşıyız ama bu çıkacak. Eğer çıkacaksa da o zaman birtakım önerilerimiz ve tekliflerimiz var. Burada da yine doğrunun yapılması, adaletin tesis edilmesi ve varsa mağduriyetlerin giderilmesi, yığılmaların önlenmesi adına biz bunları söylüyoruz." ifadesini kullandı.

"Asker alma sistemimizde bir problem olduğu açıktır. Bir kere bunun ortadan kaldırılması lazım." diyen Destici, bir daha bu yığılmalarla Türkiye'nin karşı karşıya kalmaması gerektiğini ve asker alma sisteminin yeniden gözden geçirilip düzeltilmesini istedi. Destici, "Bu kadar asker kaçağı, bakaya, bedelli talep edebilecek pozisyona gelmiş yüzbinlerden hatta milyonlardan bahsediliyor. Nasıl bir sistem ki milyonlarca askerliğini yapmamış ya da kaçak duruma düşmüş insan üretiyor." dedi.

Destici, adaletin tesis edilmesi gerektiğine işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:

"15 bin lira herkes için adil değil"

"Yaş 25, gün 28, bedel 15. Bu kadar tik tak şeklinde olmaması lazımdır. Yaşa ve güne bir itirazımız yok. Mutlaka bir askeri elbiseyi giyip temel eğitimi almaları gerekiyor. Bunu alırken, devlette, kamuda ya da özelde çalışan insanların hak kaybına uğramaması lazım. Vatan borcunu yapmak için gittiğinde ve geri döndüğünde mutlaka işinin başına dönebilmesi lazım. Bunun mutlaka yasal çerçevesinin çok net çizilmesi lazım.

Biz, herkes için 15 bin TL rakamını adil bulmuyoruz. Burada gelire göre bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Herkesin kendi bütçesine, gelirine göre altından kalkabileceği bir rakamın belirlenmesi lazım. Devletin eğer buradan bir beklentisi varsa o zaman yüksek geliri olanlara yüksek, düşük geliri olanlar düşük vererek yine bu dengeyi sağlayabilir ve hatta daha yüksek gelirde elde edebilir. En son çıkarılan bedelli askerlikten 250 bin civarında faydalanan olmuş. Madem bir milyona yakın insandan bahsediliyor o zaman hepsinin faydalanabileceği bir düzenleme yapılması lazım. Baştan savmamak lazım. 'Biz çıkardık gerisi ne olursa olsun' dememek lazım.

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'te

Hatta diyelim öğretmense öğretmenlik yaptırılarak, imamsa imamlık yaptırılarak, doktorsa doktorluk yaptırılarak askerliklerini de tamamlamış olabilirler. İlla 28 gün değil, kısa dönem altı ay yapar ama mesleğini icra ettiği anda o askerlik vazifesini yapmış olur. Bu şekilde de değerlendirilebilir diye düşünüyoruz."

Mustafa Destici, bedeli askerlikten elde edilecek gelirin belirli bir kısmının, mutlaka SMA hastaları başta olmak üzere, tedavileri için yüksek ücretli ilaç alması gereken ama imkansızlıktan dolayı alamayan hastalara ayrılması gerektiğini söyledi. Destici, gelirin başka bir kısmının da vatani hizmetini gönüllü olarak yapan er ve erbaşlara verilmesini önerdi.

İşsizlik rakamlarının düşmesi ve istihdamın açıklanmasına ilişkin rakamların sevindirici olduğunu aktaran Destici, "Genç nüfus bazında işsizlik rakamlarındaki ciddi düşüşü çok değerli ve kıymetli buluyoruz. Türkiye'nin zaten ekonomideki temel meselelerini çözmesi için üç hususu dikkate alması lazım. Bunlar; üretim, istihdam ve tasarruftur." diye konuştu.

Kaynak: AA