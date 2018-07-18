Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'te
Bedelli askerlik düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme ile bedelli askerlik yapacak olanlar işyerlerinde ücretsiz izinli sayılacak ve geri döndüklerinde işlerine devam edebilecekler.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik ile ilgili yasa teklifinin Meclis'te olduğunu duyurdu.
Muş, bedelli askerlik düzenlemesini de içerisinde barındıran torba yasanın TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ifade etti.
Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili detayları da paylaşan Muş, "Bedelli askerlik yapan çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak. Engellilerden ücret alınacak ancak 28 gün askerlik istenmeyecek" şeklinde konuştu.
Muş, "200 bin kişiden fazla kişinin başvurmasını beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.
Bedelli askerlik düzenlemesinde ücret 15 bin TL olarak öngörülürken, askerlik süresi 28 gün olacak. 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanlar faydalanabilecek.
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