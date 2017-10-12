Destici, yeniden BBP Genel Başkanlığı'na aday

12 Ekim 2017

BBP'nin 22 Ekim Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak 10. Olağan Büyük Kurultay'ında Genel Başkan Mustafa Destici, genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

İl ve ilçe kongrelerinin büyük ölçüde tamamlandığını bildiren Destici, delegelerin katılımıyla da büyük kurultayı gerçekleştireceklerini söyledi. Destici, bu kurultayda parti tabanı, delegeler ve yöneticilerin bir araya gelerek Türkiye'ye ve Türk İslam coğrafyasına "birlik" mesajı vereceğini ifade etti.

Partililere 'değişim' mesajı da veren Destici, "Eksik olan alanlarımızı yenileyeceğiz. Yorulan arkadaşlarımızın yerine yenilerini koyacağız. Partimizi 2019'daki hem yerel hem de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine hazırlayacağız." diye konuştu.

Destici, 2019'daki yerel, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde de BBP'nin sonuca etki edecek siyasi partilerden olacağını belirterek şunları söyledi:

"BBP'nin sadece Türkiye için değil, Türk İslam coğrafyası için en önemli siyasi partilerin başında geldiğinin bilincindeyiz. Bizler sadece Türkiye için değil Türk İslam coğrafyasındaki bütün kardeşlerimizin sorumluluğunu, hatta dünyadaki bütün mazlumların sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek siyaset yapma gayreti içerisindeyiz. Bütün mazlumların sesi ve soluğu olma gayretiyle siyaset yapıyoruz. Bu yönde büyük bir çaba harcıyoruz. Onun için de yükümüzün ağır, yolumuzun çetin olduğunu biliyoruz."

BBP Genel Başkanı Destici, genel başkanlığa yeniden aday olduğunu da şu ifadelerle açıkladı:

"Tüzüğümüzün belirli şartları var. Kurultayda aday olmak için belli sayıda delegenin imzası gerekiyor. Divan heyetimiz, Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuz ile geçtiğimiz pazar günü bir toplantı yaptık. Orada arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Onların bu toplantılarda açık beyanları oldu. İnşallah kurultayda, delegelerimizin de teveccühüyle aday olacağım."

"MKYK'mızda gençlerle ilgili pozitif ayrımcılık yapacağız"

Diğer siyasi partilerin "gençleşme" konusunda önemli çalışmaları bulunduğunun hatırlatılması üzerine Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında biz, bir yönüyle gençlik hareketiyiz. Alperen Ocakları Türkiye'deki en aksiyoner, en canlı gençlik teşkilatlarından birisidir. Alperen Ocakları, partimiz ile gönül bağı içerisinde olan bir kuruluşumuz. Büyük Birlik Partisi denilince kamuoyundaki pek çok kişinin aklına gençlik hareketi geliyor. Seçme ve seçilme yaşının 18'e düşmesinden sonra elbette ki biz de bunu dikkate alacağız. MKYK'mızda gençlerle ilgili pozitif ayrımcılık yapacağız. Bu, kurultayımızda da görülecek. Aynı şey kadınlar için de geçerli. O konuda fakir bir partiyiz, bunu söyleyeyim; Tabanda değil, tavanda, yönetim bazında fakir bir partiyiz. Bu fakirliğimizi inşallah bu kurultayımızda zenginleştiririz diye ümit ediyorum. O konuda gayretimiz var. Ben bu hususta hem gençlerimizi hem kadınlarımızı partimizde siyaset yapmaya, yönetimlerde yer almaya davet ediyorum."

"Büyük Türkiye için Büyük Birlik"

"Büyük Türkiye için Büyük Birlik" temasıyla kurultayın gerçekleştirileceğine dikkati çeken Destici, BBP'nin Türkiye siyasetindeki belirleyici rolü, BBP'ye ve kadrolarına olan ihtiyacı, bu sloganın ifade ettiğini söyledi.

"16 Nisan referandumundaki 'Evet' kararımız ve sonraki süreçteki BBP'nin duruşu, gerçekten tabanımız başta olmak üzere sağ seçmende büyük bir heyecan yarattı." diyen Destici, bu heyecan dalgasının da yeni bir ümide, il kurultaylarında coşkuya dönüştüğünün altını çizdi.

Destici, "İnşallah bu heyecan ve coşkuyu da 22 Ekim Pazar günü Ankara'da da göreceğiz. Ankara'daki büyük kurultayımızda da bunu taçlandıracağız" dedi.

Kaynak: AA