Destici'den 4 Aralık Madenciler Günü mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çalışanlarımızın, işçilerimizin, vatandaşlarımızın hayatlarını, maliyetler yüzünden kaçınılan güvenlik tedbirlerine, ilkelliğe, ihmallere, kifayetsizliklere kurban edemeyiz" ifadesini kullandı.

Destici, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, madenciler başta olmak üzere tüm çalışanların, devletin sıkı denetimi altında, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak, güven içinde çalıştığı bir ülke olması gerektiğine dikkati çekti.

Çoğunluğunu madencilerin oluşturduğu ölümlü iş kazalarında Avrupa ülkeleri arasında birinci olan Türkiye'nin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre de ILO üyesi ülkeler arasında ilk sırada bulunduğu bilgisini paylaşan Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke olarak, öncelikli hedefimiz ve görevimiz, bu tabloyu tersine çevirmek olmalıdır. Çalışanlarımızın, işçilerimizin, vatandaşlarımızın hayatlarını, maliyetler yüzünden kaçınılan güvenlik tedbirlerine, ilkelliğe, ihmallere, kifayetsizliklere kurban edemeyiz. İş güvenliği kurallarına uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmamasından dolayı meydana gelen iş kazalarının, ölümlerin, bu çağda, herhangi bir gerekçeyle izah edilmesi mümkün değildir. Bunu, tüm çalışanlara ve milletimize karşı, millet iradesini temsil eden Meclisimizin sorumluluklarından biri olarak görüyorum. Bu sorumluluğun, bir gelişmişlik göstergesi olduğu kadar, inanç ve değerlerimizin de gereği olduğunu düşünüyorum."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,14 Ekim'de Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 42 işçiye rahmet dileyerek, tüm çalışanların Madenciler Günü'nü kutladı.