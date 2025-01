Destici'den Kartalkaya açıklaması: Yargı hızla ve titizlikle görevini yapmalıdır

Takip Et

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Yangınla ilgili hukuki sürecin sağduyu ile yürütülmesi gerektiğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Duyduğumuz acı, üzüntü ve öfke çok büyük. Hiçbir şey yaşadığımız acıyı ve üzüntüyü dindirmeyecek. Yargı hızla ve titizlikle görevini yapmalıdır. Yangının nedenleri ve sorumluları bir an önce ortaya çıkarılıp gereken cezalar verilmelidir. Benzer her hadisede, artık bir milli mesele haline geldiğini düşündüğümüz iş kazalarında, başka ülkelerde can kaybı yaşanmayan ama bizde bir felakete dönüşen doğal afetlerde, hep aynı açıklamaları yapmak zorunda kalıyoruz."

"Gerekli tedbirler alınsaydı bu facia yaşanmayacaktı"

Gerekli tedbirler alınsa bu facianın yaşanmayacağını dile getiren Destici, "Tedbirler neden alınmadı? Sorusunu sormak zorunda olduğumuz her örnekte, fahiş kar endişesiyle maliyetten kaçınan işletmeci ve yükleniciler ile görevini yapmayan kamu görevlileriyle karşılaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Destici, kurallara, akla ve bilime uyulmadığı sürece aynı acıların yaşanacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet olmanın gereklerini yerine getirmemiş olacağız. Milletimize, insanımıza, insan hayatına hak ettiği değeri vermemiş olacağız. İnsanı yaşatamazsak devleti de yaşatamayacağız. Acımızı yaşayacağız, yasımızı tutacağız, hukuki süreci tamamlayacağız. Ancak hiç unutmayalım kurallara uymazsak, kurallara uyulup uyulmadığını denetlemezsek, benzer felaketleri yaşamaya devam edeceğiz. Milletimiz karşı karşıya olduğumuz bu tabloyu, bu acımasızlığı, bu ahlaksızlığı, bu vicdansızlığı hak etmiyor."