Dev platform Boğaz'ı geçti
Petrol arama platformu taşıyan, 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken Norveç bandıralı GSP Antares İstanbul Boğazı'ndan geçti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişini tamamlayan platform ve onu çeken gemi, Karadeniz'e doğru seyrediyor.
Köstence Limanı'na gideceği öğrenilen Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler de eşlik ediyor.
Bir süre önce İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayamayan gemi Boğaz'dan geri dönmüş, platform da gemi tarafından Yenikapı açıklarına çekilmişti.