DEVA Partisi, yerel seçimde ittifak yapmayacak
Yaklaşan yerel seçim öncesi partiler kararlarını açıklamaya devam ediyor. DEVA Partisi, Mart 2023'teki seçimde ittifak yapmayacağını duyurdu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde yerel seçimde 'ittifak' yapıp yapmayacaklarına ilişkin konuştu.
Babacan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.
Babacan, şunları kaydetti: "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."