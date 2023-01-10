Deva Partisi’nden Eğitim Eylem Planı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eğitim Eylem Planı’nı açıkladı: Toplumsal uzlaşmayla hazırlanan 25 yıllık Master Eğitim Planı ilan edilecek.
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Sistem bakanlara göre değişmeyecek. Çocuklar 3 yaşında okula başlayabilecek, zorunlu eğitim 4+5+3 yıl olarak sürecek. İmam Hatip Liseleri kapatılmayacak, bu liseleri zorunlu adres haline getiren uygulamalara son verilecek.
Planı açıklayan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’yi kanatlandıracak asıl formül hukuk ve eğitimdir” ifadelerini kullandı.