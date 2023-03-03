DEVA ve Gelecek Partisi'nden açıklama! Letafet, saygı yoksa...

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, aday gündemiyle toplanıyor. Genel Başkan Davutoğlu, "Ankara'da hava ısındı" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalktığını açıkladı. Akşener, 5 parti liderine çok sert eleştirilerde bulundu.

Akşener'in çıkışının ardından Ankara'dan art arda açıklamalar ve olağanüstü toplantı kararları geliyor.

Davutoğlu: Ankara'da hava ısındı

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu da, aday gündemiyle toplanıyor. Genel Başkan Davutoğlu, "Ankara'da hava ısındı" dedi.

DEVA Partisi'nden de açıklama

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkmasına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ekmen, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" dedi.