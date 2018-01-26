"Devlet adaletle yönetilir, öfkeyle yönetilmez"

26 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel Yönetimler ve Adalet" konulu toplantıda konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Türkiye'nin en büyük ve en temel sorunu, bu ülkede adalet yok. Bütün vatandaşlarımızın üzerinde mutabık kaldığı konu, bu ülkede adalet yok.

Devleti var eden kavramlar adalet ve liyakattir. Bunlar birbirini tamamlayan kavramlardır. İşini ehline, yani hakime vermezseniz ülkeyi başka bir noktaya taşırsınız.

15 Temmuz sonrası, Türkiye Cumhuriyeti, adil yargılama hakkını kaldırdı. Biz uygar dünyaya dönüp bizde adalet var diyebilir miyiz? Bir diğeri tutuklananlara insanca davranmayacağız ne demek? Bu, Türkiye'nin kendisini Birleşmiş Milletler'e ihbar etmesidir. Devlet adaletle, bilgiyle, birikimle yönetilir; öfkeyle, ön yargıyla yönetilmez" dedi.