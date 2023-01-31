Devlet Bahçeli'den 'adaylık' açıklaması: Bal gibi, buz gibi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu. Millet İttifakı’nın dün açıkladığı yol haritasını eleştiren Bahçeli, ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni “Göz boyayan bir siyaset kofluğudur, yıkım beyannamesidir, bölücülüğe verilmiş güvencedir” diye yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı üzerinden yürütülen tartışmalara da tepki gösteren MHP lideri, “Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi buz gibi anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur” ifadelerini kullandı.

"Açık hesap 14 Mayıs'ta"

“Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun” diye konuşan Bahçeli, “Damarımıza basanlarla kurumsal kimliğimize organize şekilde saldırı yapanlarla hesaplaşacağız, gözlerinin içine baka baka hukukun imkanlarını sonuna kadar kullanarak layık oldukları akıbetle buluşturacağız” dedi.