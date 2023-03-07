Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yorumu

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, isim vermeden Altılı Masa’yı eleştirdi. “Siyaseti fitne kumpasına, çadır tiyatrosuna, kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların, U dönüşleri ile meşhur devşirmelerin tertiplerine itibar etmeyeceğiz” diyen Bahçeli, “Nahoş tezgahlarına gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak, “sağa sola bakmadan Türk milletine hizmet edeceklerini” söyleyen Bahçeli, “Başkaları gevezelik yapacak gerzeklikte sınır tanımayacak, biz yüksek bir gayeye ulaşmak için durmadan çalışacağız” diye konuştu.

Bursa'daki olaylı maç hakkında konuştu

Bahçeli’nin gündeminde hafta sonu Bursa’da oynanan Bursaspor – Amed Sportif Faaliyetler maçı da vardı. Büyük olaylara sahne olan maç için, “Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan bahsedilemeyecektir. Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir” diyen Bahçeli, “Bursa nasıl gözbebeğimizse, Diyarbakır da öyledir. Bursaspor'u milli duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Bursaspor taraftarını da buradan selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş yorumu

Bahçeli, Altılı Masa’daki son tartışmalar için, “Masayı önce devirip sonra oturanlar ilkesizlerdir” dedi. Bahçeli şunları söyledi:

"- Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler, ilkesizliğin ana damarıdır. Eğri masayı kumar masası, küçük hesaplar masası, noter masası diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin numuneleridir.

- İttifak partilerin mensuplarını isyana çağırmak siyasi ahlak eksikliğinin fermanı değil de nedir. Kazanamaz dediği adayın yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değil de nedir? Masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş siyasetin ilkesizliği değildir.

- Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması baskılarına boyun eğmek siyasetin ilke ve ahlakına suikasta tamam demek değil midir? İP başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne muhatap olmuştur. Yine söylüyorum, bir kere satan yine satar, yine satar, yine satar."