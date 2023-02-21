Devlet Bahçeli'den 'seçim' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın açıklamasıyla alevlenen “seçim” tartışmasına da değindi.

Bahçeli, “Ne sandıktan kaçarız, ne demokrasiyi yok sayarız” dedi.

İstanbul'da beklenen depreme ilişkin "İstanbul için felaket senaryolarının iyi ihtimallerini değerlendirmeli senaryolara hazır olmalıyız. Oyalanmaya vaktimiz yoktur” diyen Bahçeli, “Dayanışma olmadan geleceği kucaklamak mümkün değildir. Şehirlerimizi yeniden inşa edecek gücümüz vardır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Depremden menfaate devşirmek isteyenler hata yapar. Milli felaketlerde ortak aidiyet ve hassasiyet paydasında uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır.

- Fırsatçılığın karanlığından istifade ede etiketleri arttıranlar, kiraları artıranlar, kasasını doldurmak için hareket edenler bu milletin bir ferdi olamayacağı gibi şerefli de sayılamazlar. Depremden Menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir.

- Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleri ile Türkiyemiz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır.

- Depremi fırsata çevirenler, kasasını dolduranlar, bu milletin ferdi olamayacağı gibi şerefli de sayılamazlar. Depremler ve afetler bundan sonra da yaşanacaktır.