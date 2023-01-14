Devlet Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz hazırız
Son dakika gelişmesi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, partisinin seçime hazır olduğunu söyledi.
MHP'nin Kızılcahamam kampı devam ediyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli, burada gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.
Bahçeli, MHP'nin programı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin örtüştüğüne dikkat çekti. Bahçeli, "Güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği hakkında konuşan MHP lideri, "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler" dedi.
Altılı Masa'yı eleştirdi
Altılı Masa'ya yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Altılı Masa'nın 10 toplantı sonucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman" şeklinde konuştu.
Seçim tarihi açıklaması
Seçim tarihi hakkında açıklama yapan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız" ifadelerini kullandı.