Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek: Ok yaydan çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” vizyonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, bu hedefin Cumhuriyet tarihinin en etkili adımlarından biri olduğunu belirterek kararlılıktan geri dönüş olmayacağını vurguladı.

Bahçeli: Ok yaydan çıkmıştır

Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli açıklamasında, söz konusu hedefte “taviz, tehir veya en küçük tereddütün dahi gündemde olmadığını” dile getirerek, “Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir” ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda barış, huzur, diriliş ve kardeşlik dönemi olduğunu söyleyen Bahçeli, ülkenin bugün “hiç olmadığı kadar dirençli, güvenli ve umut dolu bir seviyede” bulunduğunu belirtti.

MHP lideri, bu sürecin heba edilmesine kimsenin hakkı olmadığını ifade ederek, aksi yöndeki tutumların millete ve devlete karşı bir duruş anlamı taşıyacağını söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğunun da altını çizdi.

"Kardeşliğin ve milli birliğin kazanmasını istiyoruz"

“Silahların gölgesinde siyaset devri kapanmıştır” diyen Bahçeli sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Terörsüz Türkiye" hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki Terörsüz Türkiye'yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerinde titizlikle duruyor, sürecin her aşamasını dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz. Kardeşliğin ve milli birliğin kazanmasını istiyoruz.

Türkiye'nin kazanmasına, Türk milletinin derin bir nefes almasına yürekten ve tüm imkânlarımızla gayret ediyoruz. Yılgınlık semtimize uğrayamaz. Karamsarlık yarımızda yöremiz-de konuşlanamaz. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez, Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Türk ile Kürt'ün ortak geleceği, ortak geçmişinin anılarıyla, ahlaki ve manevi rabıtasıyla oluşacaktır.

MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez bunların hepsi fasa fiso."