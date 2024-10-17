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Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu'nda değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurula artık, İçişleri Bakanlığı yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üye bildiriminde bulunacak

AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan 'Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le birlikte, 9 üyeden oluşan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısında değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında, yeni dönemde Kurula İçişleri Bakanlığı üye göndermeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise bir üyeyle Kurulda temsil edilecek.

Böylece Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 4, Sayıştay Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun birer üyesinden oluşacak.