2 yıllık yüksekokul mezunları lisans mezunu olabilmek için DGS'ye başvuruyor. Bu yıl sınavlar 19 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınava uzun bir dönem var fakat başvuru tarihleri yaklaşmış durumda... Adayların sıkça başvurduğu soru "DGS 2026 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" oluyor.

2026 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği başvuru tarihleri 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 arasında.

Geç başvuru ne zaman?

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 11.06.2026 olarak belirlendi. Geç başvurular aynı gün saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Bu süreçte başvuru yapan adaylardan ek ücret alınması uygulanacak.

Sınav ve sonuç tarihi...

2026 DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.