DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...
DGS 2026 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz binler ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Takvimi unutanlar veya henüz bilmeyenler "DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
2 yıllık üniversite mezunları DGS'ye girerek 4 yıllık lisans diploması almak istiyor. Bu yıl da sınav 19 Temmuz'da gerçekleşti. Sınav üzerinden 18 gün geçerken tarih yaklaştıkça "DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin geçtiği tarih bilgisine göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç saati açıklanmazken tercih tarihleri de henüz paylaşılmadı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.