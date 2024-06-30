DGS sona erdi (DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?)

Eğitimlerini lisans fakültelerinde sürdürmek için geçiş yapmayı hedefleyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) katıldı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi.

DGS, 81 il ve Lefkoşa'da uygulandı. Sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanıldı, emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişi görev yaptı. 300 binden fazla adayın başvurduğu sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları internet üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde duyurulacak.