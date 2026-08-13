DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI: Dikey Geçiş Sınavı üniversite kontenjanları...
DGS sonuçları bugün ilan edilecek. Sonuçlarını öğrenen adaylar, taban ve tavan puanlarını araştırmaya başlayacak. Bu yılın taban puanları belli olmazken geçen yılın üniversite taban ve kontenjanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DGS taban ve tavan puanları bugün yoğun şekilde araştırılıyor. Sonuçların bugün açıklanacak olması konuyu gündeme getirirken adaylar tercih öncesi bilgi almaya çalışıyor. İşte detaylar...
2026 DGS taban puanları tercih sonuçlarının ardından belli olacak. Geçen yılın üniversite taban ve kontenjanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
2025 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
DGS 2025 en iyi 10 devlet üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 383,31306
Bölüm: İstatistik (İngilizce)
Tavan puanı: 372,29448
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 381,08752
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 374,58593
Bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 355,27489
İstanbul Teknik Üniversitesi
Fakülte: Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 369,62199
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 367,00889
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)
Fakülte: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca)
Tavan puanı: 364,28093
Ankara Üniversitesi
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 362,80631
Bölüm: Yazılım Mühendisliği
Tavan puanı: 353,18613
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
Tavan puanı: 358,90794
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Fakülte: Teknoloji Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Tavan puanı: 356,65196
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Tavan puanı: 353,10437
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Fakülte: Teknoloji Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 353,51567