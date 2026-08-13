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DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI: Dikey Geçiş Sınavı üniversite kontenjanları...

DGS sonuçları bugün ilan edilecek. Sonuçlarını öğrenen adaylar, taban ve tavan puanlarını araştırmaya başlayacak. Bu yılın taban puanları belli olmazken geçen yılın üniversite taban ve kontenjanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI: Dikey Geçiş Sınavı üniversite kontenjanları...

DGS taban ve tavan puanları bugün yoğun şekilde araştırılıyor. Sonuçların bugün açıklanacak olması konuyu gündeme getirirken adaylar tercih öncesi bilgi almaya çalışıyor. İşte detaylar...

2026 DGS taban puanları tercih sonuçlarının ardından belli olacak. Geçen yılın üniversite taban ve kontenjanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2025 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI

2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihi için muhtemel tarih...2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihi için muhtemel tarih...Gündem

DGS 2025 en iyi 10 devlet üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 383,31306
Bölüm: İstatistik (İngilizce)
Tavan puanı: 372,29448

Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 381,08752

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 374,58593
Bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 355,27489

İstanbul Teknik Üniversitesi
Fakülte: Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 369,62199

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 367,00889

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)
Fakülte: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca)
Tavan puanı: 364,28093

Ankara Üniversitesi
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 362,80631
Bölüm: Yazılım Mühendisliği
Tavan puanı: 353,18613

Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
Tavan puanı: 358,90794

Gazi Üniversitesi (Ankara)
Fakülte: Teknoloji Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Tavan puanı: 356,65196
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Tavan puanı: 353,10437

Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Fakülte: Teknoloji Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Tavan puanı: 353,51567

Kaynak: HABER MERKEZİ
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