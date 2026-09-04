DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sonuç tarihi duyurusunu geçti mi?
DGS tercih işlemleri sona erdi. Lisans adayları şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda... ÖSYM'nin değerlendirme süreci devam ederken sıklaşan soru "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
2026 DGS tercihleri 3 Eylül'de sona erdi. İşlemler biter bitmez gündem olan konu sonuçlar... On binlerce kişi ÖSYM'ye kilitlenirken art arda gelen soru "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
4 Eylül 2026 Cuma günü ÖSYM'den DGS tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.
2025'te DGS tercihleri 4 Eylül'de bitmiş, sonuçlar 8 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2026 DGS tercih sonuçlarının 7 Eylül'de erişime açılması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sonuç duyurusu ile birlikte kayıt tarihleri de ÖSYM üzerinden paylaşılacak.