DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? Bu tarihe dikkat

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu soru gündem oldu. ÖSYM'nin herhangi bir duyuru yapıp yapmadığı sık sık kontrol ediliyor. İşte muhtemel tarih...

2026 DGS tercihleri ne zaman başlar?

ÖSYM DGS tercih tarihlerine kılavuzda ve takviminde yer vermedi. Geçen yıl sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilmiş başvurular 28 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl da tercihlerin 27 Ağustos'ta başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.