Dicle Elektrik'ten yapılandırma hatırlatması
Dicle Elektrik'in borcunu zamanında ödeyemeyen müşteriler için 25 Eylül'de başlattığı yapılandırma kampanyası 31 Ekim'de sona erecek.
Dicle Elektrik AŞ, çeşitli nedenlerden dolayı borcunu zamanında ödeyemeyen müşteriler için 25 Eylül'de başlatılan kampanyanın 31 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, abonelerin kendilerine en yakın müşteri hizmetleri merkezine giderek kampanyaya başvurabilecekleri ve borçlarını yapılandırabilecekleri belirtildi.
Kampanya kapsamında abonelerin 31 Aralık 2016'dan önceki gecikme borçlarının silindiği kaydedilen açıklamada, "Toplam elektrik borçlarına yüzde 70'e kadar indirim sağlandı ve borçlar 6 taksitte ödenebilecek. Müşterilerimizin lehine olan bu fırsatı kaçırmamalarını hatırlatıyoruz. Kampanya, 31 Ekim 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecek." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA