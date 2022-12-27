Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı 2022 başladı

BUÜ Dijital Dönüşüm, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER) tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ilk kez böylesine bir fuarı düzenledikleri için mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonun gelenekselleşmesini hedeflediklerini vurgulayan Kılavuz, "Burada sektörün öncü kuruluşları yer alıyor. Geliştirdikleri teknolojileri bizlerle ve Bursa kamuoyuyla paylaşıyorlar. Üniversitemiz bünyesinde de dijital teknolojiler alanında yürütülen çalışmalar ve topluluklarımızın geliştirdiği projeler katılımcıların beğenisine sunuluyor."dedi.

Dijital dönüşümün yaklaşık 5-6 yıl önce Türkiye gündemine girmeye başladığını aktaran Kılavuz, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulması da bu işlere öncülük etti. Üniversite olarak 1,5 yıldır bu kurumla ciddi ilişkiler kurduk. İki kez üst düzey buluşma gerçekleştirdik. Gazi Üniversitesi ile yürüttükleri 'Türk Beyin' projesine bizi de dahil ettiler. Dünya artık yavaş yavaş dijitalleşmeye devam ediyor. Özellikle gençler zaten çoktan dijital dünyanın içine girdi. Bizler de geç kalmamak adına bir sorumluluk üstlenerek Dijimer'i kurduk. Henüz bir yıl dolmamasına rağmen çok güzel projelere imza atıldı." diye konuştu.

Dijital dönüşümün sosyal hayat ve toplumla ilişkilerini sağlamak adına tam iki yıl önce disiplinler arası yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması için çalışmalara başladıklarını belirten Kılavuz, "Bilim, insan ve toplum için yapılır. Teknolojinin ürettiği dijital yapıyı topluma uygulayacak olan sosyal bilimlerdir. Farklı birçok disiplin ile teknolojiyi birlikte ele almak mümkündür. İnşallah YÖK Başkanlığımızın yeni dönüşüm sürecinde bu anlayış ön plana çıkarılacak ve üniversitelerin sunduğu dijital dönüşüm ve sosyal bilimler çalışmaları destek görecektir." açıklamasında bulundu.

DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz da fuar kapsamında önemli sektör temsilcilerini ağırladıklarını ve burada sergilenen teknolojilerin öğrencilere gelişim alanı sunacağını vurguladı.

Karşılıklı bilgi ve proje alışverişlerinin gerçekleştirileceğine işaret eden Kaymaz, "Bu anlamda son derece verimli bir fuar geçireceğiz. Stantları ziyaret edecek öğrenciler, kendi projelerini firma yetkililerine sunma imkanı bulacak. Firmalar da kendi projeleriyle ilgilenen öğrencilerle bire bir diyalog kurabilecek. Bu fuar adına belki de en büyük kazanım olacak." dedi.

Kaymaz, daha sonra kurum olarak hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından panel ve oturumlara geçildi.

İki gün sürecek organizasyonun ilk oturumuna Bosch Üretim ve Endüstri 4.0 Teknolojileri Direktörü Yıldırım Arslan, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan ve Cadem Dijital Genel Müdürü Nedret Kademli konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Çağatan Taşkın moderatörlüğündeki ikinci oturumunda ise Tofaş Dijital Dönüşüm ve Satış Değer Akışı Yöneticisi Altay Kermooğlu, Mert Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı İlker Özdemir ile Bursa Model Fabrika Koordinatörü Birol Aksel yer aldı.

Fuar kapsamında fuaye alanında 30 firma doğrudan ürettiği, iş süreçlerinde kullandığı veya tedarik ettiği teknolojik ürünleri ziyaretçilerle paylaştı.