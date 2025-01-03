Dikili-Midilli feribot seferleri mayıs ayında başlıyor

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İstanbul Deniz Otobüsleri işbirliğiyle başlayacak Dikili-Midilli feribot seferleri için 'www.ido.com.tr' adresinden bilet alınabileceğini belirtti.

Seferlerin 16 Mayıs 2025'te başlayacağını aktaran Kırgöz, "Ege'nin iki yakasını birleştiren bu yeni ulaşım hizmeti, bölge halkına hem ekonomik hem de kültürel anlamda fayda sağlayacak. Ege'nin iki yakası için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.