Dilan-Engin Polat çifti mahkemede: Şikayet geri çekildi, beraat istediler

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapması için söz hakkı verilen Dilan Polat, komşusunun şikayetinden vazgeçtiğini ve uzlaştıklarını belirterek, "Ben kimseyi darbetmedim. Zaten bir erkeği darbedebilmem mümkün değil, korkarım. Kimseye hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Müştekilerle geçmişten gelen hiçbir husumetim yoktur. Olay günü sadece otopark dolayısıyla bir tartışma yaşandı. Müştekilerin evine girmedim, kimseyi darbetmedim. Zaten kamera görüntülerinde de olay görülebilmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek, beraatini talep etti.

'Eşimi korumak amacıyla bir kere darp oldu'

Sanık Engin Polat ise olay günü müşteki Metin S.A.'nın aracını, kendilerine misafirliğe gelen arkadaşının aracının arkasına park ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Misafirimin çocuğu hastalanınca acil olarak çıkmak durumunda kaldık. Eşim bu durumu kendisine bildirince aralarında tartışma çıkmış. Ben içeride otururken eşimin çığlık sesini duydum. Eşime saldırıldığını ve küfür edildiğini söylediler. Bunun üzerine Metin'in evine doğru gittim. Kapı zaten açıktı. Kapının eşiğinde durarak eşine, Metin'in nerede olduğunu sordum. Metin Bey'in eşine bir hakaret ve tehdidim olmamıştır. Zaten kamera kayıtlarında da görüleceği üzere, kısa bir süre orada durduktan sonra dönüyorum. Sonra aşağıya sorup indiğimde Metin ve eşimin tartıştığını, Metin'in eşime hareket ettiğini gördüm. Metin Bey'in eşimin göğsüne vurmak suretiyle hareket yaptığını görünce endişelendim. Eşimi korumak amacıyla bir kere darp oldu. Hiçbir şekilde konuşma imkanımız olmamıştır. Bu nedenle hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemem de söz konusu olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim."

İki avukat da 'dosya düşürülsün' dedi

Sanıkların avukatı Haydar Enes Çetinkaya, dosya kapsamındaki tüm suçların şikayete bağlı suçlar olduğunu vurgulayarak, karşı tarafın da şikayetten vazgeçmesi nedeniyle dosyanın düşürülmesini talep etti. Müşteki avukatları da müvekkilinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, dosyanın düşürülmesini istedi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, müştekilerin gelecek celse dinlenilmesini ve olay günü hasta olan çocuğun hastaneye götürülüp götürülmediğine dair raporların mahkemeye getirilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan hakim, savcının taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.