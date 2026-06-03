Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, Can Polat kimdir, öldü mü? Can Polat, Dilan Polat'ın neyi oluyor?

Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelde düzenlenen silahlı saldırı ölümle sonuçlandı. Saldırıda ağır yaralanan ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu öğrenilen 37 yaşındaki Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlatırken, saldırının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda ağır yaralanan Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Alaçatı'da yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, aynı zamanda çiftin korumalığını yaptığı belirtilen 37 yaşındaki Can Polat, saldırının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli olay yerinden kaçtı
Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Polat'ın ölümünün ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.