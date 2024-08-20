Dilruba K. için karar verildi: Tutukluluğu sürecek
Instagram yasağını eleştirdiği bir sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba K., Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tahliye edildi. Ancak hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itiraz reddedildiği için tutukluluk hali devam edecek.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Instagram yasağını eleştirdiği için iki kez tutuklanan Dilruba K., avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tahliye kararı verildi.
Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itirazı reddedilen ismin tutukluluğu sürecek.