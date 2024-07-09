Direksiyon sınavında ne değişti? Geri parkta hamle hakkı arttı mı? İşte yeni ehliyet düzenlemeleri!

Ehliyet almak isteyen binlerce kişi, direksiyon sınavında ne sorulacağını araştırıyor. Yeni ehliyet düzenlemesi direksiyon sınavında da değişiklikler getirdi. Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ehliyet kursuna kayıtta yeni tip kimlik kartı şartı

Kurslara kayıtlarda, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirilecek.

Ehliyet sınavı güzergahı değişti mi?

Direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak.

Engelliler kendi araçlarıyla direksiyon sınavına girebilir mi?

Engelli kursiyerler, kendisine ait veya temin edeceği, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilecek.

Direksiyon dersinde dört kere başarısızlık halinde ne olur?

Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız duruma düşenlerden isteyenler, ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek.

Yeniden ehliyet kursu kaydında teorik sınava girmek zorunlu mu?

Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız duruma düşenler, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak.

Askerler, hamileler ve hastalar direksiyon sınavı haklarını dondurabilir mi?

Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanlar, sınav haklarını dondurarak mazeret süreleri bitiminde kalan sınav haklarını kullanabilecek.

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikası nasıl alınır?

Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek.

Direksiyon sınavı kaç dakika, hangi saatlerde?

Sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresi 40 dakika olacak.

Direksiyon sınavı güzergahı nasıl belirlenir?

Sınavlar, sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabahı yapılan toplantıda çekilen kura ile belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek.

Direksiyon sınavında geri park uygulamasında ikinci hak veriliyor mu?

Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak.

'A1' sertifikası için kaç saat direksiyon dersi alınmalı?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika almak isteyenlere, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları halinde "A1" sınıfı sertifika verilecek.

Ehliyet sınavında yerine başkasını sokmanın cezası

Sınavlarda, komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettirenler, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenler 5580 sayılı kanun kapsamında 5 yıl süre boyunca yapılacak sınavlara katılamayacak.

Bir günde kaç kişiye direksiyon sınavı yapılabilir?

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, bir günde 12 kursiyer yerine 10 kursiyerin sınavını yapabilecek.

Direksiyon sınavlarında otomobil ve motosiklet için ne değişti, yeni uygulamalar neler?

Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması yapılacak.

Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecek.