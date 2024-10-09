Discord soruşturmasında ilk tutuklama yapıldı

Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmanın şüphelisi T.D. Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

T.D. buradaki sorgusunun ardından 'şantaj', 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek', 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, E.N.B. adlı çocuğun adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirmişti.