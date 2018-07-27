Dışişleri 'ABD ile anlaşıldı' iddialarını yalanladı
Dışişleri Bakanlığı, rahip Brunson'ın bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rahip Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan’ın İsrail’deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır" dedi.
Aksoy konu ile ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail’deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adıgeçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür" açıklamasında bulundu.