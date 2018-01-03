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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya'da mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle toplantısında, 6 Ocak'ta Almanya'ya giderek mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşeceğini açıkladı.

Terörle mücadelenin, özellikle Avrupa'da PKK ile mücadelenin süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Almanya ile özellikle bu konuda önemli adımlar atabileceklerine işaret ederek, 6 Ocak'ta Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Hannover yakınında küçük bir şehirde görüşecekleri bilgisini verdi.

"Almanya ile hiçbir problemimiz yok ama Almanya'nın bizimle problemi var" diyen Çavuşoğlu, Almanya ve bazı ülkelerin sorunlarının ne olduğunu söylemesi gerektiğini belirtti.

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