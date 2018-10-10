Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a gidecek

10 Ekim 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11-12 Ekim'de Iraklı ve Türkmen liderlerle görüşmeler yapmak için Bağdat ve Erbil'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilerek, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması; bu bağlamda, Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir."

Kaynak: Reuters