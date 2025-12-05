Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu hafta Katar'da düzenlenecek Doha Forumu'na katılacağı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek 23. Doha Forumu kapsamında çeşitli oturumlarda konuşma yapacak.

Bakan Fidan'ın 6 Aralık'ta forumun açılış bölümünde yer alacağı ve "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı oturumda konuşmacı olarak sahneye çıkacağı belirtildi. Ayrıca "Orta Doğu'da Güvenlik Mimarisinin Şekillenmesi ve Türkiye'nin Bölgede İstikrar Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri" başlıklı, mülakat formatında düzenlenen "newsmaker" oturumunda da yer alması planlanıyor.

Fidan'ın etkinlik marjında çok sayıda ikili temas gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Bu yıl "Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla yapılacak Doha Forumu, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı önemli uluslararası platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından uzman isimlerin de toplantılara katılması bekleniyor.

Forumun içerik ortakları arasında Antalya Diplomasi Forumu'nun da yer aldığı ifade edildi.