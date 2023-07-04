Dışişleri Bakanı Fidan: İsveç'in NATO üyeliğinde olumlu tablo çizmek mümkün değil

Finlandiya ve İsveç, Rusya tehdidine karşı NATO'ya üye olmak istemişti. Türkiye, Finlandiya'nın üyeliğine onay vermiş ancak İsveç'in üyeliğinde çekimser kalmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bugün Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Fidan, Türkiye olarak İsveç'teki Kuran yakma eylemini en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek bu tür eylemlerin polis korumasında yapılmasının çok daha düşündürücü olduğunu' kaydetti.

Bakan, "NATO'ya üye olmak istediği günlerde İsveç'in NATO'ya daha fazla güç değil sorun getirir gibi görünmesi bizi düşündürüyor. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi açısından İsveç'in üyeliğinin bir yük mü bir fayda mı getireceği artık daha fazla tartışmaya açıktır" dedi.

Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye olarak zaman baskısının bir metot olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz, prensiplerimizle hareket ediyoruz. İsveç'in tıpkı Finlandiya gibi yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Terör örgütlerinin Stockholm'de eylemlerini yapabildiği, para toplayabildiği bir ortamda şu an çok olumlu bir tablo çizmemiz mümkün değil ancak biz prensiplerimizle hareket ediyoruz, İsveç yükümlülüklerini yerine getirirse başka alternatifler düşünülebilir. Sayın Cumhurbaşkanımı konuları yakından takip ediyor. Ayın 6'sında yapacağımız toplantı sonrası bunları yeniden gözden geçireceğiz."