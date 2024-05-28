Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Madrid’i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte 29 Mayıs'ta Madrid’i ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmelerde, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabaların ele alınacağı belirtildi.