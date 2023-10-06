Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmeli
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken arasında yapılan telefon görüşmesine dair bir bilgilendirme yaptı. Fidan, "ABD'nin terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmeli" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken arasında yapılan telefon görüşmesine dair bir bilgilendirme yaptı.
Bakanlık, görüşme hakkında şunları kaydetti:
“Bakan Fidan, ABD'nin terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiştir. Bakan Fidan Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir. Çatışmasızlık mekanizmasının terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır.”