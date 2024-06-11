Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ayaküstü sohbet etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, toplantının gerçekleştirildiği salonda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubuna son olarak Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri katılmıştı.