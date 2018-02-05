Dışişleri Bakanlığından Hollanda açıklaması
Dışişleri Sözcüsü Aksoy, "Gelinen aşamada Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'nın, Ankara'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, "Gelinen aşamada Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır." dedi.
Sözcü Aksoy, Hollanda Dışişleri Bakanlığınca bugün yapılan açıklamaya ilişkin soruya yazılı yanıtında, Mart 2017'de yaşanan krizin ardından Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleşmesinin sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin beklentilerinin bilindiğini belirtti.
Söz konusu olaylardan bu yana Türkiye dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin göreve dönmesinin arzu edilmediğinin Hollanda makamlarına bildirildiğini vurgulayan Aksoy, "Nitekim o tarihten bu yana da Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ülkemize gelmemişti. Gelinen aşamada Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.
Hollanda, Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti
Kaynak: AA