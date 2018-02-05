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Hollanda, Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti

Hollanda, Türkiye'deki büyükelçisini resmi olarak çektiğini açıkladı.

Hollanda, Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti
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Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıkladı.

Reuters'în haberine göre bakanlığın açıklamasında, Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ile konuyla ilgili görüşmelerin durdurulduğu belirtildi.

Mart ayında, Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklanmıştı.

Hollanda hükümeti ile yaşanan krizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gittiği Rotterdam'da Hollanda polisi tarafından ülke dışına çıkarılmıştı.

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Kaynak: Reuters

Türkiye Hollanda

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