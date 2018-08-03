Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Kufodinas tepkisi

03 Ağustos 2018

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas’ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi’nden alınarak, Volos’taki açık bir cezaevine nakledildiğinin öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu şahıs, Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur.” denildi.

Açıklamada, bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesinin, şehit diplomatların anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlık olduğu aktarılarak, “Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez. Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet oluşturacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA