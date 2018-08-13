ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Dışişleri: Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri: Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerle ilgili olarak, "Diplomasiye, uzlaşıya varız ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Dışişleri: Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Diplomasiye, uzlaşıya varız ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, "ABD kafa karışıklığı yaşıyor,  biz siyasi iradeyi ortaya koyduk, son derece yapıcı olduk. ABD’nin Türkiye’den yaptırım ve baskılarla bir şey elde edemeyeceğini anlaması gerekiyor" dedi.  

Kaynak: AA

Son dakika çavuşoğlu nato

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.