Dışişleri: Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil

13 Ağustos 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Diplomasiye, uzlaşıya varız ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, "ABD kafa karışıklığı yaşıyor, biz siyasi iradeyi ortaya koyduk, son derece yapıcı olduk. ABD’nin Türkiye’den yaptırım ve baskılarla bir şey elde edemeyeceğini anlaması gerekiyor" dedi.

Kaynak: AA