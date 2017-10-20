Dışişleri: Schengen'de sıkıntı yok

20 Ekim 2017

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD'nin vize kararı sonrası bazı Schengen ülkelerinin de benzer uygulamaya geçtiği iddialarının doğru olmadığını ve bu iddianın söz konusu ülkelerce reddedildiğini belirterek bu ülkelerin vize uygulamalarının sorunsuz sürdüğünü kaydetti.

Bugün sosyal medyada ve basında yer alan haberlerde ABD'nin Türkiye'deki misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almasının ardından Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Fransa'nın da Türkiye'deki vize başvurularını durdurma yolunu gittiği ya da başvuruların sonuçlanma süresini uzattığı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları bu çerçevede temas edilen Ankara'daki AB Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa büyükelçiliklerinin bunu kesin surette reddettiğini belirterek bu ülkelerin Türkiye'deki misyonlarındaki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurguladıkları kaydedildi.

ABD, İstanbul konsolosluğundaki bir çalışanının "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından geçen hafta Türkiye'deki misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almış; Türkiye bu adıma aynı şekilde karşılık vermişti.

Kaynak: Reuters