Dışişleri: Sivillerin hedef alındığı iftiraları manidar

02 Şubat 2018

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, son zamanlarda yabancı medya organlarında "Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin hedef alındığı ve sivil kayıpların meydana geldiği" yönünde kara propaganda niteliğinde, gerçekle ilgisi olmayan haberlerin yer aldığının görüldüğünü belirtti.

Harekatın planlama ve icrasında, Afrin bölgesinde konuşlanan terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ile gereçlerin hedef alındığı vurgulayan Aksoy, sivil halkın zarar görmemesi için de gereken her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Aksoy, PYD/PKK'nın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, bölgeden ayrılmalarına izin vermediğini, çocukları bile zorla silah altına alarak çatışma alanına sürdüğünü ve DEAŞ mensuplarını da kendi saflarında çatışmaya zorladığına dikkati çekti.

Terör örgütünün harekat sırasında etkisiz hale getirilen teröristleri masum siviller gibi gösterme gayreti içinde olduğunun altını çizen Aksoy, aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren Hatay ve Kilis'e birçok roket saldırısı düzenleyerek bugüne kadar 5 vatandaşın ölümüne, çok sayıda vatandaşın da yaralanmasına sebep olduğunu kaydetti.

Aksoy, şöyle devam etti:

"İddiaların aksine, Türk Silahlı Kuvvetlerince uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Ayrıca, harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle hedef alınmamıştır.

Terör örgütü ve yandaşları tarafından yapılan kara propagandaya kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı’nda bölgeyi terörist DEAŞ’tan temizlerken sivillere karşı nasıl dikkatli davrandıysa, Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin’i terörist PYD/YPG’den temizlerken de sivillere karşı aynı hassasiyeti göstermektedir. Hedef DEAŞ iken sivillerle ilgili herhangi bir iddiada bulunmayanların, hedef PYD/YPG olunca bu tür iftiralara başvurması manidardır."

Kaynak: AA