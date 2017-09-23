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Dışişleri ve Maliye Bakanlığı'nda atama

Dışişleri ile Maliye Bakanlıklarında ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Dışişleri ve Maliye Bakanlığı'nda atama
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Dışişleri ile Maliye Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Büyükelçi Sadık Arslan atandı.

Maliye Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü görevine ise Burcu Aydın Özüdoğru getirildi.

Kaynak: AA

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