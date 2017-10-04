Dışişlerin'den Azerbaycan'a seyahat uyarısı

04 Ekim 2017

Dışişleri Bakanlığı'nca, Azerbaycan'ın işgal altında bulunan bölgelerine seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yayımlandı. Dışişleri'nin uyarısında, işgal altındaki bölgelere seyahat etmekten kaçınılmasında yarar olduğu hatırlatıldı.

Bakanlık tarafından Azerbaycan'ın işgal altında bulunan bölgeleri için yayımlanan seyahat ve güvenlik duyurusu şöyle:

"29 Eylül 2017 tarihli Bakanlık açıklamasında da belirtildiği üzere, ülkemiz, Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık beşte biri üzerinde devam eden işgalin sona erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycanlı kardeşleriyle yakın dayanışma içerisinde hareket etmektedir. Bu bağlamda, işgal altında bulunan Azerbaycan’a ait söz konusu bölgelerin, Azerbaycan makamlarından izin alınmadan ziyaret edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olmasının yanı sıra, Azerbaycan kanunlarına istinaden çeşitli yaptırımları gerektirdiğinin; ayrıca, işgal altındaki bölgelere giden vatandaşlarımıza icap ettiği takdirde ülkemizce konsolosluk koruması sağlanmasının mümkün olmadığının, dolayısıyla vatandaşlarımızın işgal altındaki anılan bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında yarar olduğunun hatırlatılması gereği hasıl olmuştur."

Kaynak: DHA