Dışişleri'nden tepki geldi, Yunan hükümeti itiraz edeceğini duyurdu

30 Aralık 2017

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verildi. Bu karar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, "Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan'la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."

Yunan hükümeti karara itiraz edecek

Öte yandan konu ile ilgili Yunan hükümetinden yeni bir hamle geldi. geldi.

Yunan hükümet kaynakları, hükümetinin, FETÖ'cü askerin başvurusunu kabul eden İltica Komisyonu kararına itiraz edeceğini ifade etti.

Yunanistan darbeci askerin iltica talebini kabul etti